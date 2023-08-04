Також у розвідці звернули увагу на те, що іранські дрони вражали цілі за 200 м від румунського кордону.

Російські окупанти атакують українську інфраструктуру на півдні іранськими дронами-камікадзе, оскільки вважають, що такі удари не призведуть до серйозної ескалації.

Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки. Аналітики розвідки припустили, що атаки росіян по українських портах на річці Дунай з використанням іранських дронів в останні два тижні мали на меті припинити міжнародне судноплавство через ці порти.

Також у розвідці звернули увагу на те, що іранські дрони вражали цілі за 200 м від румунського кордону. Ці дії говорять про те, що РФ наважилась на удари поблизу території країни НАТО. На цьому тлі аналітики розвідки припустили, що Кремль може вважати, що удари дронами несуть менше ризиків ескалації, ніж крилаті ракети. Аналітики припустили, що це пов’язане з тим, що РФ вважає іранські дрони точними, крім того, у них набагато менший боєзаряд, ніж у крилатих ракет.

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Російські атаки дронами

Окупанти атакували дронами порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 км від румунського міста Тулча вранці 2 серпня. На цю атаку відразу відреагував президент Румунії Клаус Йоганніс, назвавши неприйнятними удари росіян по українській інфраструктурі на Дунаї, тим більще, що вони відбувалися у безпосередній близькості до території Румунії.

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