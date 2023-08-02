Удари по портах – це військові злочини, наголошує Йоганніс.

Цієї ночі росіяни завдали удару дронами "Шахед-136" по портовій інфраструктурі на півдні Одеської області, за лічені кілометри від румунського кордону.

Президент Румунії Клаус Йоганніс, коментуючи удари РФ, заявив, що такі атаки – неприйнятні.

"Атаки Росії, що тривають, на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, неподалік від Румунії, є неприйнятними. Це військові злочини, і вони мають значний вплив на здатність України передавати свої продукти харчування тим у світі, хто потребує допомоги", – написав він.

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Удари РФ по портах на Дунаї - це треба знати

Після виходу з "зернової угоди" росіяни почали активно завдавати ударів по портовій інфраструктурі України, цинічно виправдовуючи їх боротьбою з терористами.

Зокрема, 24 липня ворог атакував ударними дронами портові потужності на річці Дунай. Постраждали щонайменше чотири зернових ангари, резервуари для зберігання олії та палива, адміністративне приміщення.

Президент Румунії Йоганніс тоді наголошував, що це створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі і впливає на подальший транзит зерна через Україну, а отже, на глобальну продовольчу безпеку.

2 серпня російські терористи завдали удару по Україна дронами. 11 з них було ліквідовано на Одещині, під ударом опинилися об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю. Руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морського вокзалу.

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