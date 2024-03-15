Зокрема, перша задача нового головнокомандувача військово-морського флоту РФ полягатиме у стабілізації безпекової ситуації у Чорному морі.

Британська розвідка проаналізувала зміну головнокомандувача військово-морського флоту Російської Федерації.

У Міністерстві оборони Великобританії написали у мережі X (Twitter), що досить імовірно, що після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі, 10 березня головнокомандувача військово-морським флотом РФ адмірала Миколу Євменова було усунуто з посади, на яку призначили командувача Північним флотом адмірала Олександра Моїсеєва.

Розвідка зазначає, що звільнення адмірала Євменова відбулося після усунення другого командувача Чорноморським флотом з лютого 2022 року і слідує за втратою 5 березня корвета "Сергій Котов" (дев'ятого важливого судна, втраченого після дій українців після повномаштабного вторгнення РФ).

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"Хоча адмірал Моїсеєв, кар'єрний підводник, до свого призначення командувачем Північного флоту, обіймав посаду командувача Чорноморського флоту у 2018-2019 роках. Імовірно, що перша задача адмірала Моїсеєва на посаді головнокомандувача військово-морського флоту РФ буде полягати у стабілізації безпекової ситуації у Чорному морі та впровадженні змін, спрямованих на покращення бойової спроможності Чорноморського флоту у регіоні", - сказано у повідомленні розвідки.

Заміна головнокомандувача флотом РФ

Раніше російське видання "Фонтанка" з посиланням на власні джерела повідомило, що головнокомандувача військово-морським флотом РФ Євменова відправили у відставку. Його посаду зайняв герой Росії Моїсеєв. Наразі він тимчасово виконує обов'язки головнокомандувача ВМФ, але невдовзі повноцінно займе цю посаду.

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