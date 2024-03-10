Про звільнення адмірала вже повідомили осовобому складу.

Головнокомандувача Військово-морським флотом РФ Миколу Євменова відправили у відставку. Його посаду зайняв герой Росії адмірал Олександр Моїсеєв. Наразі він тимчасово виконує обов'язки головнокомандувача ВМФ, але невдовзі повноцінно займе цю посаду.

Як пише російське видання "Фонтанка" з посиланням на власні джерела, про кадрові рішення в керівництві ВМФ РФ стало відомо 10 березня.

Призначення командувачем ВМФ адмірала Моїсеєва вже доведено до особового складу. Адмірал Микола Євменов поки що зазначений головнокомандувачем ВМФ РФ на сайті Міноборони, але в Адміралтействі думка однозначна - до свого кабінету він уже не повернеться.

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Що відомо про колишнього та нового головнокомандувачів ВМФ РФ

Микола Євменов став головкомом ВМФ у 2019 році. Він народився 1962-го в Москві, навчався в Ленінграді та Петербурзі, командував підводними силами Тихоокеанського флоту, з 2016 року – Північним флотом.

Євменов та Моїсеєв – ровесники. Олександр Моїсеєв теж підводник. Калінінградець, більшість його служби пов'язані з Північним флотом. У 2011 році указом президента Медведєва отримав назву Героя Росії - за успішні ракетні пуски з підводного човна стратегічного призначення.

Звільнення Євменова відбулося на тлі катастрофічних поразок росіян в Чорному та Азовському морях. Російські кораблі виявилися вразливими до морських дронів України.

Як писав УНІАН, кілька днів тому патрульний катер РФ "Сергей Котов" атакували бійці одного зі спецпідрозділів ГУР. Він затонув разом із вертольотом на борту. Зазначалося, що це спільна спецоперація Генерального управління розвідки України та Військово-морських сил ЗСУ. У розвідці уточнювали, що полювали на цей корабель не вперше.

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