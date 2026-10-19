Трампу не подобається бачити, як балістика б’є по житловим будинкам в Києві, - Рубіо

Водночас, в США розчаровані, що Україна у Чорному морі завдавала ударів по суднам з нафтою, яка належить американським компаніям.

Президенту Ссполучених Штатів Америки не подобається бачити кадри балістичних ударів Росії по житловим багатоквартирним будинкам в Києві. Про це державний секретар Марко Рубіо сказав в інтерв’ю для Breitbart News.

За його словами, в Америці розчаровані, що Україна завдала ударів по нафтовим танкерам американських компаній у Чорному морі, однак, у Вашингтоні також розчаровані через російські удари по Києву.

"Президенту (Трампу) не подобається бачити кадри влучання балістичної ракети у багатоквартирний будинок у Києві, і як наслідок – відбувається знищення невинного цивільного населення. Йому це теж не подобається. Саме тому це настільки дратівливо – намагатися урегулювати це", - наголосив Рубіо.

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При цьому, Рубіо визнав, що енергетична криза у світі викликана кількома факторами.

Держсекретар США не вірить, що Україна навмисно атакувала судна з нафтою, яка належала американським компаніям, хоч це і викликає розчарування.

"І ми вже маємо світ, який стикається з енергетичною кризою через те, що відбувається в Ормузькій протоці, що відбувається у Червоному морі, і що відбувається у різних місцях. Нам не потрібні ситуації, які загострюються, і розчарування полягає у тому, що не зважаючи на прохання, це сталося", - сказав Рубіо.

Окремо держсекретар сказав, що відсутність виборів в Україні через війну не є основною проблемою бойових дій.

"Тема виборів виникає, і я не кажу, що вона не є актуальною, але це не є ключовим у тому, чому триває війна", - відзначив Рубіо.

Україна і США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відзначив, що під час масованої російської атаки у ніч на 19 жовтня партнери сповістили Україну лише про один запуск балістики, хоча запусків було два.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, українські військові отримали від США пряму настійну рекомендацію не атакувати російські нафтопереробні заводи (НПЗ), інакше у Києва почнуться проблеми з отримування розвідувальних даних.

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