'Не було наказів навмисно нашкодити Україні': Рубіо висловився про позицію Трампа

Крім того, він пояснив затримки ракет Patriot і ситуацію з розвідданими.

Державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови сказав президенту України Володимиру Зеленському, що американський лідер Дональд Трамп не видавав жодного розпорядження, який спрямований на заподіяння шкоди нашій державі. Про це пише Axios.

Також Рубіо сказав журналістам, що пояснив українському президенту, що Пентагон нічого не змінював щодо обміну розвідданими з Україною, продажу зброї чи обмежень на використання супутникової системи "Starshield".

"Жодних змін не було наказано. Неправда, що ми щось обмежували", - запевнив політик.

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За словами держсекретаря, він визнав під час розмови із Зеленським, що можуть виникнути затримки з постачанням ракет до Patriot, які вже були оплачені країнами НАТО. Політик наголосив, що це повʼязано з тим, що США мають переконатися, що у них є достатньо таких систем для захисту власних військових баз по всьому світу.

"Нічого навмисно не відмовляють. Ми шукаємо баланс між нашими зобов’язаннями перед партнерами та нашими власними потребами. Не було жодної навмисної політичної директиви, спрямованої на завдання шкоди Україні", - зауважив Рубіо.

Він додав, що кілька випадків, коли Україна не отримала попередження про російські атаки, стали наслідком технічних збоїв, а не наказу з боку США.

"Без сумніву, існують напруження. Саме тому ми й провели цю розмову. Президент розчарований. Президент реагує на натяки, нібито він робить щось, щоб навмисно нашкодити Україні, що є несправедливим і не відповідає дійсності", - підкреслив держсекретар США.

Також він заявив, що Трамп "розлючений і розчарований" відсутністю прогресу в мирних переговорах між Росією та Україною після двох років зусиль.

Політика Трампа щодо України - останні новини

Раніше The New York Times писало, що Трамп обіцяє Україні фінансову вигоду, якщо вона віддасть Донбас Росії. За словами журналістів, саме з таким посиланням в Осло на переговори з українською стороною приїде спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Також Politico повідомляло, що республіканці в Конгресі США намагаються захистити Україну від Трампа. Причиною критики стали рішення Вашингтона скасувати санкції проти Росії, дозволити закупівлі російського дизельного пального, а також повідомлення про обмеження військової та розвідувальної підтримки України.

"Демократи та республіканці в Конгресі розуміють, що станеться, якщо Путін не зіткнеться з жодними наслідками за своє криваве вторгнення", - сказали сенатори Том Тілліс (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ).

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