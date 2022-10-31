Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон із доказами прихованої передачі закритої інформації країні-агресору.

Служба безпеки України затримала агента спецслужб РФ, який коригував ракетні удари по Бахмуту Донецької області.

Про це у своєму Telegram повідомляє Служба безпеки України.

"У ході спецоперації на Донеччині Служба безпеки встановила місцеперебування і затримала ще одного агента спецслужб РФ, який вів розвідувально-підривну діяльність в регіоні. Зловмисник коригував ракетно-артилерійські обстріли по інфраструктурі Бахмута, а потім передавав окупантам інформацію про їхні результати", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, зловмисник об’їжджав територію району для прихованого спостереження за місцями тимчасового розташування і маршрутами переміщення підрозділів ЗСУ. Зібрані розвіддані він передавав своєму російському "координатору". Ним виявився представник спецслужб країни-агресора, особу якого вже ідентифікували співробітники СБУ.

Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон із доказами прихованої передачі закритої інформації до РФ. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Наразі в Україні тривають активні дії на різних ділянках фронту. Проте дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче боротьба з російськими окупантами іде на Бахмутському напрямку. Але Збройні сили України тримають позиції.

24 жовтня українські сили відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни перебільшують успіхи під Бахмутом. Окупантам потрібно зобразити перемогу хоч де-небудь.

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