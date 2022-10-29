Окупантам потрібно зобразити перемогу хоч де-небудь.

Росія перебільшує свої успіхи на Бахмустком напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська домоглися хіба що обмежених "досягнень" на тій ділянці лінії фронту, які далися їм великою кров'ю і повільними темпами просуваннями.

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Заява кремлівської пропаганди про" успіхи", ймовірно, спрямована на підняття бойового духу серед своїх солдатів, зауважують західні експерти.

Крім того, висвітлення ситуації під Бахмутом в такому контексті вигідно ватажку ПВК "Вагнера" Євгенію Пригожину, який взяв особисту відповідальність за "перемогу" на Донбасі.

23 жовтня він заявив, що "вагнерівці" просуваються там на 100-200 м на день. Це, за його абсурдним твердженням, є нормальним темпом для нинішніх досягнень.

"Російські сили, ймовірно, фальсифікують заяви про наступ в районі Бахмута, щоб зобразити свої успіхи як мінімум в одному секторі на тлі триваючих втрат на північному сході і півдні України. Навіть заявлена швидкість наступу була б невдалою для основних зусиль у механізованій війні, і ці твердження насправді перебільшені", - йдеться у повідомленні.

Ситуація під Бахмутом

Приблизно 24 жовтня українські сили відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута.

16 жовтня українські військові представники заявили, що російські сили помилково стверджували, що за останні кілька днів захопили кілька міст поблизу Бахмута, але українські сили утримали свої позиції, відбиваючи ці російські атаки.

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