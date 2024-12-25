Захопити сам Херсон у ворога "шансів нема".

Спроби російських окупантів створити новий плацдарм у Херсонській області стануть для них "конвеєром смерті".

Про це в ефірі Radio NV сказав військовий оглядач Денис Попович, відповідаючи на запитання щодо того, що ворог хоче захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині.

Він зауважив, що загарбники хочуть створити там плацдарм, але результат цих спроб може їх не задовільнити. "Вони намагаються переплисти через річку Дніпро, створити плацдарм і там закріпитися", - сказав Попович.

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Говорячи про те, для чого це потрібно росіянам, експерт зауважив, що це може стосуватися майбутніх переговорних позицій. Водночас захопити сам Херсон "шансів у них нема".

"І створення плацдарму - це захід під дуже великим питанням. Бо створити - так, можна. Далі його потрібно підтримувати. Перекидати ще війська і ще війська. І знову форсувати Дніпро, і знову кидати туди ці човни. І знову це будуть удари по цих човнах. Тобто це такий, знаєте, конвеєр смерті буде", - зауважив він.

Що ще відомо стосовно планів окупантів на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин наголосив, що російські загарбники прагнуть захопити плацдарм на одному з островів або на правому березі Дніпра, аби розмістити там вогневі засоби для обстрілів Херсону та підрозділів Збройних сил України, які знаходяться в береговій зоні правобережжя.

За його словами, саме тому на Придніпровському напрямку щодня фіксують по 5-7 штурмів малими піхотними групами.

Волошин зауважив, що останнім часом ворог активізував такі штурми на острові Козацький, кілька разів намагався висадитися на острові Великий Потьомкін. До цього спроби висадки окупантів фіксувалися на острові Забич та поблизу Антонівських мостів.

Утім, за його словами, ці дії не можна назвати підготовкою до масштабного штурму чи форсування Дніпра: такі операції виконуються великими силами, які в нинішніх умовах приховати дуже складно.

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