'Навіть не встигли сісти в човни': військовий розповів деталі російського штурму Херсона

Наразі росіяни намагаються інформаційно масштабувати свої атаки на півдні.

Російські окупанти щодня намагаються захопити острови на річці Дніпро в Херсонській області.

Про це в ефірі "24 Каналу" розповів Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. "Я маю на увазі штурмові дії наших острівних ділянок на Дніпрі – в середньому від 3 до 5 таких штурмів буває за день. Ворогу не вдається, як правило, закріпитися на наших островах. Якщо хтось випадково залишається на островах – потім ведеться робота з FPV-дронами і ці бійці знищуються", – сказав Братчук.

Він також прокоментував нещодавню спробу росіян завести диверсійно-розвідувальні групи в місто Херсон.

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"Дійсно ворог сьогодні в інформаційному просторі перш за все намагається масштабувати ці події. Те, що було кілька днів тому – Антонівський міст, ворог двома ДРГ спробував пройти під мостом. Був виявлений та знищений, навіть не доплив до середини Дніпра. Що стосується ще кількох штурмових груп – вони на березі знаходилися, але навіть не встигли сісти в човни", – додав Братчук.

За словами бійця, наразі у росіян немає ресурсу для того, щоб проводити повноцінну наступальну операцію на Херсон.

"Ми прекрасно розуміємо, що масштабування інформаційне таких заходів ворога пов'язано з тим, що бункерному фюреру треба показати США, що росіяни здатні проводити якісь масштабні операції. Може інтенсивність бойових дій зростати – ми це розуміємо, у перспективі. Але командуванню відомо про ресурсність ворога, які є плани на сьогодні. То розуміємо, що адекватні заходи з нашого боку застосовуються", – відзначив Братчук.

Штурм Херсона - що відомо

20 грудня російські окупанти провели масштабний артилерійський обстріл міста Херсон. У той же час загарбники намагалися завести свої ДРГ, однак були знищені.

На думку військового експерта Павла Нарожного, росіяни дійсно планують створити плацдарм на лівому березі Херсонщини. Втім, Нарожний вважає, що шансів на успіх у ворога немає.

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