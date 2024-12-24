Окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

Окупанти прагнуть захопити плацдарм на одному з островів або на правому березі Дніпра, щоб розмістити вогневі засоби для обстрілів Херсону та підрозділів ЗСУ, які знаходяться в береговій зоні правобережжя.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, саме тому на Придніпровському напрямку щодня фіксують по 5–7 штурмів малими піхотними групами.

За його словами, останнім часом ворог активізував такі штурми на острові Козацький, кілька разів намагався висадитися на острові Великий Потьомкін. До цього спроби висадки загарбників фіксувалися на острові Забич та поблизу Антонівських мостів. Мета окупантів – знайти слабкі місця оборони ЗСУ, знайти вогневі позиції та розвідати, як саме розташована наша система оборони.

Відео дня

"Ворог шукає, промацує нашу оборону: де є слабкі місця, намагається визначити, де у нас стоять вогневі засоби, намагається подивитися, як розташована система оборони, де вогневі позиції", – сказав Волошин.

Однак, за його словами, ці дії не можна назвати підготовкою до масштабного штурму чи форсування Дніпра: такі операції виконуються великими силами, які в нинішніх умовах приховати дуже складно. Для переправлення бронетехніки чи створення понтонного мосту, довжина якого має сягати кілометра, потрібно багато ресурсів. Військовий уточнив, що приховати пересування великої кількості понтонних машин практично неможливо, атакувати виключно піхотою на катерах чи моторних човнах – безглуздо.

"Це робиться значно більшими силами, але більші сили при сучасних засобах розвідки приховати дуже важко. Щоб переправити бронетехніку, якось перекинути на інший бік Дніпра, необхідні засоби… Збудувати понтонну переправу – це щонайменше має бути міст до кілометра. Це велика кількість цих машин, які везуть понтони… Штурмувати лише однією піхотою на якихось катерах чи моторних човнах, розумієте, це, грубо кажучи, несерйозно. Це декілька залпів касетних боєприпасів – і вони годують риб", - наголошує речник.

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков також вважає, що можливий наступ на Херсон буде самогубством для російських сил.

Водночас, за його словами, якщо військове командування підтвердить ймовірність такого наступу, влада готова до додаткової евакуації населення.

"Що стосується евакуації, в нас усе готове: є логістика, люди, місця тимчасового перебування. Якщо військове командування скаже нам, що безпекова ситуація не дозволяє тут проживати людям, і треба оголошувати примусову евакуацію, то ми будемо цю обов’язкову евакуацію під примусом робити", - додав Толоконніков.

Атака на Херсон

Зранку 20 грудня Херсон та передмістя зазнали небувалого обстрілу з боку армії РФ. В місті загинуло двоє чоловіків, понад 10 людей отримали поранення. Одночасно в напрямку обласного центру проривалися диверсійно-розвідувальні групи, які Сили оборони своєчасно помітили та знищили. Окупанти навіть не встигли дістатися до середини Дніпра.

Вас також можуть зацікавити новини: