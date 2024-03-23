Пущено на брухт 5 танків, 13 гармат, 8 мінометів та комплекси відеоспостереження "Муром-М".

На Херсонському та Оріховському напрямках за бойову добу російська армія втратила понад півтори сотні у живій силі та десятки одиниць озброєння та техніки.

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, ворог не припиняє спроб штурмових дій як на Херсонському, так і на Оріхівському напрямах. Зокрема, протягом останньої бойової доби він здійснив чотири штурми в районі Роботиного, п'ять - в районі Старомайорська та один в районі Новодарівки.

"На лівобережжі Дніпра агресор наважився на два невдалі штурми наших позицій. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення плацдармів. Сили оборони півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.

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Протягом доби ЗСУ отримали підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 152 окупанти, 73 одиниці озброєння та військової техніки, з них - п'ять танків, 13 гармат, вісім мінометів, 37 одиниць автобронетехніки, по дві одиниці - станції радіолокаційної боротьби та комплекси відеоспостереження "Муром-М". Пущено на брухт дві камери відеоспостереження, комплект антенних систем управління БпЛА, одиницю військової інженерної техніки, аерофотостанцію та човен.

"Знищено ще три ворожі польові пункти боєпостачання", - розповіли українські захисники.

Зараз кораблі флоту РФ у Чорному та Азовському морях відсутні, ворожі ракетоносії заведені в пункти базування

Водночас протягом доби по Запорізькій області окупанти завдали удару із застосуванням керованої авіаційної ракети Х-59. Ще авіаційних сім ударів із застосуванням 10 керованих авіабомб та некеровані авіаційні ракети на Оріхівському напрямку ворог застосовував як підтримку штурмових дій своїх підрозділів.

Також агресор застосовує велику кількість ударних дронів різних типів проти мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Для цього російська армія задіяла 168 FPV-дронів, 10 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинула з БпЛА різних модифікацій 230 осколкових боєприпасів.

На Херсонщині ворожі війська сім разів вдарили з артилерії по обласному центру, двічі обстріляли Гаврилівку та Новоберислав. Також під обстрілами перебували Кізомис, Берислав, Львове, Тягинка, Понятівка, Токарівка, Бургунка, Дніпровське, Микільське, Велетенське, Нововоронцовка, Шляхове та Станіслав. Внаслідок загинула цивільна людина, ще троє дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні житлові будинки, господарчу споруду, сільгосптехніку та цивільні автомобілі.

На Миколаївщині ворожі артилерійські обстріли зафіксовано по Очаківській та Куцурубській громадам. На Запоріжжі обстріляні Омельник, Червонодніпровка, Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоандріївка, Верхня Терса, Полтавка, Малинівка, Мала Токмачка, Левадне, Вербове, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка та П’ятихатки. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Також за уточненими даними Запорізької ОВА, внаслідок вчорашньої ворожої масованої атаки на Запоріжжя загинули дитина та два чоловіки. Ще 29 людей звернулися по медичну допомогу з пораненнями. Зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400 різних об'єктів.

На Дніпропетровщині ворог обстрілював артилерією Нікополь та Червоногригорівську громаду. Внаслідок пошкоджено енергетичний об’єкт, навчальний заклад, багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, теплиці та лінії електропередачі.

Втрати Росії в Україні - останні новини

За попередню бойову добу на південному напрямку армія РФ втратила майже 80 одиниць озброєння та техніки. Також за цей період ліквідовано та поранено у цій зоні 114 російських солдатів. Окупанти не наважилися штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра.

При цьому на Оріхівському напрямку агресор здійснив 8 штурмів, з яких 6 - в районі Роботиного, по одному - в районах Малої Токмачки та Старомайорська.

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