ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

Російські окупанти продовжують свій терор не тільки регулярними артилерійськими обстрілами вздовж лінії зіткнення, а й використовуючи для атак на прифронтові території дрони різного типу: від FPV до баражуючих снарядів.

"Дронова атака, яка розпочалася в нашій операційній зоні ще за кілька хвилин до півночі не завершена.Триває бойова робота, дрони баражують по різних регіонах і вже відпрацьовано більшість по них, але підсумки підіб‘ємо, коли завершимо бойову роботу", - розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Спрямовуючи БПЛА з півдня, противник намагається максимально використовувати тимчасово окуповані території для того, щоб шляхом прямування цілі не було знищено.

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"Але там, де вони потрапляють в зону нашого ураження, ведеться результативна бойова робота", - наголосила речниця.

Крім того окупанти не припиняють й штурмові дії. Ворог продовжує тиснути на плацдарм в районі Кринок, де проведено два штурми, і продовжує штурмувати позиції на Запорізькому напрямку. Українські захисники відбили 10 штурмів.

"В нашій зоні відповідальності там, де облаштовано плацдарм, позиції залишаються за нами. Ми продовжуємо відбивати штурми і якщо позаминулої доби ворог жодного разу не спромігся зібрати сили на цьому напрямку, то цієї бойової доби вони двічі штурмували наші позиції, нам вдалося їх відбити і продовжуємо закріплення на цій ділянці", - підсумувала Гуменюк.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 22 березня, на фронті між українськими військами та росіянами відбулося 69 бойових зіткнень.

Станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні зросли до 435 760 осіб.

"Мінусовано" ще одного майора - Олександра Нюдікова, купу старших лейтенантів і заступника командира роти з військово-політичної роботи Андрія Іванова, звання якого невідоме.

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