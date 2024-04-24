Водночас ворог значно активізував та посилив аеророзвідку – за добу зафіксовано проліт 236 розвідувальних БпЛА.

На Оріхівському та Херсонському напрямку російські окупаційні війська продовжують штурмувати ЗСУ, але лише за добу окупанти втратили понад сотню солдатів та десятки одиниць озброєння та техніки, зокрема дві установки "Град", 11 гармат та антену супутникового зв’язку "Аурига-1.2В".

За даними Сил оборони півдня, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів: 2 - в районі Старомайорського та 3 - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було 3 марні штурми в районі Кринок. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції.

"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій. Завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - наголошують українські військові.

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Протягом доби вони отримали підтвердження про те, що за цей час на вказаних двох напрямках поменшало на 111 окупантів та 53 одиниці озброєння та військової техніки противника. Зокрема пущено на брухт 2 системи реактивно-залпового вогню "Град", зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2", 28 одиниць автобронетехніки, 11 гармат, розвідувальний БпЛА "Зала", радіолокаційну станцію, антену радіоелектронної боротьби та новітню для РФ антену супутникового зв’язку "Аурига-1.2В", що забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок між підрозділами. Ще розтрощено 4 човни та 3 аерофотостанції, знищено 3 місця зберігання боєприпасів, бліндаж, польовий склад матеріально-технічних засобів, польовий пункт заправки.

Водночас минулої доби в операційній зоні ворог значно активізував та посилив аеророзвідку - зафіксовано проліт 236 розвідувальних БпЛА.

Протягом бойової доби окупанти на Оріхівському напрямку завдали 3 авіаційні удари із застосуванням 2 керованих авіабомб та близько двох десятків некерованих авіаційних ракет. На Херсонському напрямку ворог застосував близько п’яти десятків некерованих авіаційних ракет.

По населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей агресор задіяв 286 FPV-дронів, 14 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 298 осколкових боєприпасів. В результаті, на Миколаївщині пошкоджено автомобільну техніку промислового підприємства, цивільні автомобілі та катер, на Херсонщині - поранено 3 цивільні особи, пошкоджено приватні будинки, АЗС, гараж, крамниця та цивільні автомобілі.

Окрім того, окупанти 5 разів вдарили з артилерії по Херсону, двічі били по Львовому, також обстріляно ще 22 населені пункти Херсонщини. Під час цих обстрілів загинула цивільна людина, ще двоє цивільних поранено. Пошкоджено адмінбудівлю, приватні житлові будинки, господарські споруди, об’єкти критичної інфраструктури та газогін.

На Миколаївщині ворогом з артилерії обстріляно місто Очаків та Куцурубську громаду - поранено людину, знов пошкоджено приватні житлові будинки. На Дніпропетровщині окупанти гатили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах - поранено дві цивільні особи, постраждали адмінбудівля, житлові будинки, господарські споруди, навчальний заклад, газогін та лінії електропередачі, - на Запоріжжі – по 11-ти населених пунктах, обійшлося без поранених та вбитих.

За даними військових, кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Що відбувається на півдні - думка експерта

За даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, у районі населеного пункту Кринки, на лівому березі Дніпра (Херсонська область), українцям вдається розширити плацдарм. За його даними, на цьому напрямку сконцентровані певні підрозділи російської армії. Зокрема, два десантні полки 104-ї десантної штурмової дивізії РФ, які мають потужний потенціал, але вибити з позицій підрозділи ЗСУ їм не вдається.

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