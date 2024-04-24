ЗСУ знищують противника / фото 148-ма окрема артилерійська бригада

Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 880 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії у війні станом на зараз - 461 940 осіб.

Також Сили оборони уразили тисячі одиниць військової техніки противника, зокрема:

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Війна в Україні - останні новини

Воєнний експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що відновлення поставок американської зброї дасть змогу ЗСУ стабілізувати лінію фронту і накопичити ресурси для нової спроби великого контрнаступу.

Варто додати, що згідно з останніми опитуваннями, Українці найбільше серед усіх європейців висловлюють готовність воювати за свою країну.

Reuters писав, що В Україні розпочалася "м'яка" мобілізація під прапорами призову до Збройних сил

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