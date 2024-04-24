Загальні втрати Росії у живій силі майже досягли 462 тисячі осіб.

Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 880 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії у війні станом на зараз - 461 940 осіб.

Також Сили оборони уразили тисячі одиниць військової техніки противника, зокрема:

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танків ‒ 7242 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12);

артилерійських систем – 11808 (+43);

РСЗВ – 1048 (+2);

засоби ППО ‒ 771 (+2);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32);

крилаті ракети ‒ 2117 (+0);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47);

спеціальна техніка ‒ 1944 (+8).

Війна в Україні - останні новини

Воєнний експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що відновлення поставок американської зброї дасть змогу ЗСУ стабілізувати лінію фронту і накопичити ресурси для нової спроби великого контрнаступу.

Варто додати, що згідно з останніми опитуваннями, Українці найбільше серед усіх європейців висловлюють готовність воювати за свою країну.

Reuters писав, що В Україні розпочалася "м'яка" мобілізація під прапорами призову до Збройних сил.

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