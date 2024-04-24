Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 880 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії у війні станом на зараз - 461 940 осіб.
Також Сили оборони уразили тисячі одиниць військової техніки противника, зокрема:
- танків ‒ 7242 (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12);
- артилерійських систем – 11808 (+43);
- РСЗВ – 1048 (+2);
- засоби ППО ‒ 771 (+2);
- літаків – 348 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32);
- крилаті ракети ‒ 2117 (+0);
- кораблі /катери ‒ 26 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47);
- спеціальна техніка ‒ 1944 (+8).
Війна в Україні - останні новини
Воєнний експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що відновлення поставок американської зброї дасть змогу ЗСУ стабілізувати лінію фронту і накопичити ресурси для нової спроби великого контрнаступу.
Варто додати, що згідно з останніми опитуваннями, Українці найбільше серед усіх європейців висловлюють готовність воювати за свою країну.
Reuters писав, що В Україні розпочалася "м'яка" мобілізація під прапорами призову до Збройних сил.