Незважаючи на значний арсенал зброї і численну живу силу, окупантам не вдається вибити ЗСУ із зайнятих позицій.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі розповів про те, що відбувається в районі населеного пункту Кринки, на лівому березі Дніпра (Херсонська область), - про підрозділи ЗС РФ, які намагаються вибити з позицій ЗСУ, і про те, що українцям вдається розширити плацдарм.

Як зазначає Коваленко, Кринки - саме та локація, яка якнайкраще демонструє те, на що здатні російські об'єднані війська за наявності домінуючої компоненти, але в умовах нестандартної протидії противника.

Аналітик зазначає, що минуло вже більше року, як на лівому березі Дніпра, у Херсонській області, Сили оборони України почали розширення плацдарму. За його даними, на цьому напрямку сконцентровані певні підрозділи російської армії. Зокрема, два десантні полки 104-ї десантної штурмової дивізії РФ.

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"На цьому напрямку - виключно підрозділи, які звикли вистрибувати з транспорту, що рухається в повітряному просторі, з вигуком "Гойда!"... Схоже, так само, як і з Іванівським під Бахмутом, десантура намагається на себе перетягнути головну роль у розв'язанні проблематики лівобережного села, щоб показати, наскільки хорошими є безкрилі "літуни" поза загальним командуванням", - припускає Коваленко.

Окремо він зазначає, що лівобережна Херсонщина - зона відповідальності найчисельнішої групи військ противника в зазначеній зоні - угруповання військ "Дніпро".

Як уточнює експерт, наразі "Дніпро" являє собою: особовий склад -130 тисяч осіб, танки - близько 700 одиниць, ББМ - близько 2 тисяч, ствольна артилерія - приблизно 1,1 тисячі одиниць і 250 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"І весь цей потенціал так і не зміг узяти під свій контроль Кринки", - акцентує Коваленко.

За його даними, за минулий місяць Сили оборони України не тільки втримали плацдарм, а й розширили його.

"Хоча, саме після цих заяв у Кринок раптом, чомусь, з'явилися підрозділи 81-го САП. Але, що до розширення, то, наприклад, у середині лютого СОУ розширили плацдарм від приватної забудови, до музею Остапа Вишні. До кінця березня, титанічними зусиллями в максимально несприятливих умовах, наші підрозділи вийшли на захід від музею до теплиць", - стверджує оглядач.

Він підкреслює, що плацдарм розширюється, завдяки титанічним зусиллям українських захисників.

"Якими силами і, якою ціною? У свободи ціни немає, є тільки пам'ять і шана тим, хто її заплатив. На віки. А тим, хто ухилився - прокляття на весь його рід до сьомого коліна", - написав Коваленко.

Бої на лівому березі

Як повідомляв УНІАН, на лівому березі Дніпра в Херсонській області вже тривалий час відбуваються бої - російські окупанти намагаються вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Ця територія, а також частина Запорізької області - зона відповідальності Сил оборони півдня України. 22 квітня на Оріхівському напрямку окупанти здійснили три штурми: два - у районі Старомайорського і один - у районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонській області, було сім штурмів у районі Кринок.

Загалом за той самий період на зазначених двох напрямках поменшало на 99 окупантів і 58 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 23 одиниці автобронетехніки, 12 гармат, три міномети, п'ять БпЛА, з них три - типу "Mavic" і дві - типу "Ланцет". Пущено на металобрухт дві станції радіоелектронної боротьби "Поле-21", 11 аерофотостанцій, камеру відеоспостереження та човен противника.

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