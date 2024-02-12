Бйорн каже, що біля 20% новобранців Легіону йдуть після 2-5 місій, тому що розуміють, що "війна – це пекло".

Колись рибалка з Фарерських островів на імʼя Бйорн зараз боронить Україну у складі Інтернаціонального легіону. Тепер воїн під позивним "Вікінг", він розповів про інтенсивну підготовку в легіоні та реалії на фронті.

"Це інша війна. Це не схоже на Ірак чи Афганістан чи будь-яку іншу війну. Це схоже на Першу світову війну, тільки з безпілотниками. Ти біжиш через окопи, по бункерах. Навіть колишнім солдатам потрібно перевчитися", – розповів він виданню Euronews.

Інтернаціональний легіон: вступ та жорсткі тренування

Бйорн поїхав в Україну попри вмовляння рідних. Там він мав пройти інтенсивну підготовку, перш ніж стати на захист української держави. За його словами, інтенсивність тренувань така, що їх не проходять 40% людей. Початкова фізична підготовка тривала три-чотири тижні, і Бйорн каже, що схуд на 20 кілограмів за п’ять тижнів. 26 осіб тоді залишили навчання на півдорозі.

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Загалом підготовка триває два місяці. Бійці тренуються у повному спорядженні, в бронежилетах, які можуть важити до 20 кг – і все це при температурі 26 градусів тепла.

"Багато хлопців прийшло. Вони приєдналися до Легіону, і через тиждень вони сказали, що у мене вісім років досвіду служби в армії, я рейнджер, майор, щось інше, а потім покинули навчання", – розповів він.

Бйорн каже, що біля 20% новобранців йдуть після 2-5 місій, тому що розуміють, що "війна – це пекло".

Реалії на фронті

За словами бійця, багато російських окупантів не просто дуже молоді, але й не мають броні чи касок. Багато з них недосвідчені, і коли їх відправляють на фронт, вони губляться. Недосвідчених солдатів росіяни кидають на фронт першими – рити окопи тощо. Вже після йдуть більш підготовлені загарбники.

За його словами, дуже легко відрізнити російських десантників від призовників, тому що "призовники дуже боягузливі, починають стріляти з 80-100 метрів", і від страху роблять постріли наосліп. Але ворожі десантники і професійні військові з великим досвідом – дуже агресивні.

Ворог вдається і до брудних прийомів. Бйорн розповів, що в багатьох місцях, включаючи Бахмут, російські солдати тримали жителів як заручників, щоб використовувати їх як живий щит. Окупанти "знали, що українці не стрілятимуть". Його власний батальйон знайшов докази масових поховань з "всіма ознаками страти", яку, на його думку, здійснила ПВК "Вагнер". Він також бачив відеозаписи зґвалтування окупантами жінок, чи обстрілів з танків по жінках та дітях.

Він додав, що російські солдати знищують усе, включно з селами поблизу кордону з лише 20 жителями. За його словами, вони мають намір знищити все, що стосується України. Тож у Бйорна є відчуття, що він бореться за добру справу.

Уроки війни і плани на майбутнє

За словами бійця, під час війни він навчився цінувати дрібниці в житті.

"Раніше я ненавидів ходити на дитячі театральні вистави, але надалі я буду з задоволенням. Тепер я легко заходжу всередину... До війни я був запеклим трудоголіком, а тепер я солдат, який цінує дрібниці в житті", – розповів він.

Військовий додав, що коли війна закінчиться, він планує разом зі своїм 14-річним сином спостерігати за виверженням ісландського вулкана.

"Мабуть, на фронті ми залишаємося людьми, а не просто гарматним м’ясом, через знання того, що за нами стоять цивільні люди, які піклуються про те, щоб ми були добре, ситі, в теплі взимку, щоб у нас була кава, їжа, солодощі. Відчуття, що нас цінують і ми не самотні", – резюмував він.

Війна в Україні: важливі новини

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердили застосування росіянами "гіперзвукової" ракети 3М22 "Циркон" під час удару по Україні 7 лютого 2024 року. Її уламки виявили в одному з районів Києва.

Тим часом військовий експерт видання BILD Юліан Рьопке пише, що Авдіївка може впасти найближчими днями або тижнями. Причина, за його словами, полягає у кількісній перевазі ворога – як у особовому складі, так і в озброєнні.

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