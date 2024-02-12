Уламки ракети 3М22 "Циркон" знайшли на минулому тижні у Дніпровському районі столиці.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили застосування росіянами "гіперзвукової" ракети 3М22 "Циркон" під час удару по Україні 7 лютого 2024 року. Про це повідомив директор інституту Олександр Рувін.

"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї", – заявив голова КНДІСЕ.

За словами Рувіна, знайдені елементи характерні саме для "Циркона". Їх не використовують для інших російських ракет. Комплектуючі вузли "Циркону" мають маркування 3Л22, 3В22 тощо. На уламках ракети лазерним гравіюванням та методом тиснення виконали надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу.

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Крім того, рульові механізми мають болти з маркуванням у вигляді цифр 26, що також є особливою рисою "Циркону". Інші маркування допомогли встановити дату виробництва ракети – це кінець 2023-го – 2024-й рік.

Мікроелектроніка ракети виявилася практично повністю знищеною, тому вона майже не піддається аналізу. При цьому навіть ті дані, які вже є в розпорядженні експертів, дозволяють казати, що ракета не відповідає вказаним технічним параметрам.

Ракета "Циркон"

Уламки ракети 3М22 "Циркон" знайшли у Дніпровському районі Києва, біля лінії електропередачі, після атаки 7 лютого. Вже тоді з'явилося припущення, що це "таємнича" російська зброя, яку Москва піарила багато років.

Росіяни позиціонують 3М22 як "гіперзвукову" протикорабельну ракету, що також можна застосовувати для враження цілей на землі. Передбачається, що її швидкість може складати до 11 тис. км/год, однак підтвердити ці дані наразі неможливо.

Штатними носіями "Циркону" виступають нові російські кораблі та підводні човни, однак експерти припускають, що ракету можна запускати зі стаціонарних чи мобільних наземних установок.

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