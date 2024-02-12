Російські війська продовжують просуватися в Авдіївці на двох напрямках. До оточення міста залишилися максимум тижні.
Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що особливо небезпечно є ситуація в центрі міста. Там збройним силам РФ залишилося близько 200 метрів до одного з останніх шляхів постачання угруповання ЗСУ.
Експерт пояснив, що є ще одна дорога, яка веде в населений пункт біля села Північне, але й там РФ знаходиться в "сотнях метрів".
"Якщо ці шляхи переріжуть, місто буде оточене і впаде. Поки що це не так, але деякі виходять із того, що до цього залишилися дні або максимум тижні", - заявив Рьопке.
Аналітик пояснює, що РФ має успіхи на цьому напрямку через кількісну перевагу – наразі вона становить близько п'яти до одного. Крім того, РФ має перевагу у повітрі. По місту постійно б'ють фугасними авіабомбами ФАБ-500, ФАБ-1000 і ФАБ-1500.
Водночас із цим, за інформацією BILD, в Україні немає достатньої кількості засобів ППО, аби відбивати ці атаки.
"ЗСУ не вистачає і солдатів на землі, тому часто проти груп російської піхоти, що наступають, діють самі безпілотники", – пише BILD
Ситуація в Авдіївці - останні новини
За інформацією Forbes, Україна могла відправити до Авдіївки одну з найкращих своїх бригад – третю штурмову. Видання зазначає, що вирішивши залишитися і боротися, українські війська беруть на себе величезний ризик.
Як повідомив командир 47 окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин, РФ перестала проводити "м'ясні штурми" під Авдіївкою. Натомість вони надають перевагу штурму малими групами.