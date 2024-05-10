Сил оборони півдня уточнили, яка ситуація станом на 10 травня.

На Оріховському та Херсонському напрямку російська армія за минулу добу здійснила понад два десятки штурмів, але при цьому втратила 115 солдатів та десятки одиниць техніки, в тому числі "око" - дорогий спостережний комплекс "Муром".

Про це заявили Сили оборони півдня ЗСУ. Щодо ситуації на фронті сказали наступне:

"Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій, проте не досяг успіху. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 19 штурмів: 14 - в районі Старомайорського та 5 в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини було 2 безуспішні штурми. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції". Відео дня

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження щодо зменшення кількості особового складу противника на 115 осіб. Це окупанти, яких вбило чи поранило під час невдалих атак, або через вогневе ураження. Також противник втратив 36 одиниць озброєння та військової техніки. Це - реактивна система залпового вогню "Град", танк, 9 гармат, 10 одиниць авто-бронетехніки, 3 розвідувальні БпЛА, 3 ударні БпЛА, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 6 аерофотостанцій, станція радіоелектронної боротьби та човен.

Також знищено 2 місця зберігання боєприпасів, 2 вогневі позиції, спостережний пункт, польовий пункт боєпостачання та пункт управління БпЛА противника.

Йдеться про те, що окупанти постійно здійснюють аеророзвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 271 розвідувального БпЛА. Тоді ж ворог завдав ракетних ударів крилатими ракетами з тактичної авіації в напрямку Миколаївщини та Одещини. Унаслідок на Миколаївщині виникла пожежа на відкритій ділянці, яку оперативно ліквідовано, пошкоджено приватний житловий будинок та цивільний автомобіль. На Херсонщину окупанти спрямували, ймовірно, балістичну касетну ракету, яка вибухнула в повітрі.

Уночі окупанти застосували дрони-камікадзе типу "Shahed -131/136" в напрямку південних регіонів. Силами протиповітряної оборони знищено 10 дронів на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. Влучань не допущено. На жаль, від падіння уламків одного з дронів на Миколаївщині виникла пожежа на відкритій ділянці.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 352 FPV-дрони, 17 ударні БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 279 осколкових боєприпасів. Унаслідок на Херсонщині поранена цивільна особа, пошкоджено близько трьох десятків приватних житлових будинків, господарські споруди, об'єкт критичної інфраструктури, гараж та цивільний автомобіль.

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла Куцурубську громаду, на Дніпропетровщині - Нікопольщину, Мирівську, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Унаслідок цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, ще 8 цивільних поранено, з них двоє підлітків 15 та 16 років.

Пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди, будівля благодійної організації, будівлі приватних підприємств, банк, крамниця, дошкільний навчальний заклад, цивільні автомобілі, службовий транспорт рятувальників, автомобіль швидкої допомоги, газогін, сонячні панелі та лінії електропередачі.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 8 населених пунктів - поранена цивільна особа, пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Наразі кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях не спостерігаються, ракетоносії перебувають у пунктах базування.

Що відбувалося на фронті напередодні

8 травня на Оріхівському напрямку російська армія значно активізувалася та у кілька разів посилили штурми. Зокрема, протягом доби в операційній зоні тривало контрбатарейне протистояння та відбиття ворожих атак. Зокрема, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 28 штурмів в районі Старомайорського. Напередодні, 7 травня, на цьому напрямку було значно менше російських атак: 3 - в районі Старомайорського, по одній - в районах Роботиного та Малої Токмачки.

8 травня на лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 4 штурми проти трьох, які відбулися 7 травня. У обох випадках противник, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

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