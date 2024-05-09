Водночас завдяки роботі ЗСУ окупанти втратили багато живої сили та техніки.

На Оріхівському напрямку російська армія значно активізувалася та у кілька разів посилила штурми.

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, протягом минулої доби в операційній зоні тривало контрбатарейне протистояння та відбиття ворожих атак. Зокрема, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 28 штурмів в районі Старомайорського. Напередодні, 7 травня, на цьому напрямку було значно менше російських атак: 3 - в районі Старомайорського, по одній - в районах Роботиного та Малої Токмачки.

Додається, що вчора на лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 4 штурми проти трьох, які відбулися 7 травня. У обох випадках противник, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

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"Окупанти здійснили артилерійські обстріли, завдали численних авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет, застосували велику кількість ударних дронів різних типів, постійно здійснюють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 169 розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Продовжуючи терор мирного населення Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 238 FPV-дронів, 12 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 198 осколкових боєприпасів.

З артилерії ворог обстріляв десятки населених пунктів цих регіонів. Як наслідок поранені цивільні люди, пошкоджено та зруйновано адмінбудівлі, багатоповерхівки, приблизно сотню приватних житлових будинків, критичну та транспортну інфраструктуру, поштове відділення, спецтехніку, газогони, гаражі та цивільні автомобілі, лінії електропередачі.

Водночас Сили оборони завдавали вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах противника. Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 126 осіб. Також ворог втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них: танк, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 4 гармати, міномет, 13 одиниць авто-бронетехніки, 4 розвідувальні БпЛА, камера відеоспостереження, ретранслятор звʼязку, 4 човни.

"Знищено польовий пункт ПММ, спостережний пункт та 2 бліндажі", - йдеться у повідомленні.

Ворог вночі атакував південь України - що відомо

За даними начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, у ніч на 9 травня російські БпЛА типу "Shahed 136/131", якими ворог атакував Україну, влучили у Будинок культури на Миколаївщині, зайнялася пожежа. За словами військового, перша хвиля дронів складалася з 17 одиниць й вся вона була знищена, друга - з трьох одиниць. Також Плетенчук сказав, що ворог постійно застосовує керовані авіайційні бомби, здебільше від них страждають населені пункти Херсонщини. Зокрема, за минулу добу там загинула цивільна людина, троє людей поранено, серед них – 7-річна дитина.

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