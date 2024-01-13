Через обстріли пошкоджено 9 багатоповерхівок, навчальний заклад, понад два десятки приватних будинків, два магазини та лінії електропередачі.

На Херсонщині ворог посилив штурми позицій ЗСУ та гатить по цивільному населенню, є кілька загиблих та поранених.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, у Чорному морі – два ворожі кораблі, один – в Азовському морі, ракетоносії - у пунктах базування.

Ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі. Зокрема, протягом останньої доби противник активізувався та здійснив 9 марних штурмових дій, але, зазнавши втрат, відступив.

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У прес-службі запевняють, що Сили оборони виконують заходи з розширення плацдарму, міцно утримують свої позиції та завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці - по місцях його дислокації, вогневих позиціях і тилах.

"За минулу добу маємо розвідані результати про те, що на лівому березі стало менше на 38 окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, три одиниці автомобільної техніки. Знищено ще один пункт управління БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти активно ведуть аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони. Протягом бойової доби противник завдав авіаційний удар із застосуванням чотирьох керованих авіабомб по населених пунктах Берислав та Новоберислав. Також агресор задіяв БпЛА різних модифікацій для скидання осколкових боєприпасів - шість розривних боєприпасів він спрямував по Михайлівці та Золотій Балці. З-під завалів одного з будинків врятували літню жінку, яка отримала необхідну допомогу.

Також сім разів ворог гатив з артилерії по Херсону. Обстріляні Іванівка, Золота Балка, Тягинка, Велетенське, Білозерка, Садове на Херсонщині, а також Дмитрівка, Яселка та акваторія Очаківської громади на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів загинуло двоє цивільних. Пошкоджено 9 багатоповерхівок, адміністративна будівля, навчальний заклад, понад два десятки приватних будинків, два магазини, господарчі споруди, приватні автомобілі та лінії електропередачі.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, близько 23.00 окупанти атакували Берислав – влучання сталося у житловій зоні, де поранено 71-ряну жінку. Вона опинилася під завалами багатоквартирного будинку. Рятувальникам вдалося деблокувати її.

Вдень 12 січня загарбники вкрили артилерією вулиці Херсона. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці знайшли обгоріле тіло.

Також вночі під ударом було Садове, де згорів приватний будинок. Травмований літній чоловік.

Вже сьогодні зранку удар прийшовся по Дніпровському. Поранення кінцівок отримала жінка 1960 року народження, яка під час обстрілу перебувала на вулиці. У неї стан середньої важкості. Зокрема вибухова і черепно-мозкова травми, осколкове поранення гомілки.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Напередодні на лівобережжі через похолодання російські окупанти скоротили кількість штурмів. За даними Сил оборони півдня України, ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра. Однак, зазнаючи постійних втрат, скутий складними погодними умовами та системним підривом логістики й морального духу, противник наважився лише на три штурми.

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