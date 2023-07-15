Українські захисники провели понад 30 бойових зіткнень з минулої доби.

Сили оборони України ведуть контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни стійко стримують спроби російських окупантів наступати.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, основні зусилля росіяни зосередили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тут тривають важкі бої. Всього за добу відбулися 32 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти вдарили авіацією в районі Радьківки Сумської області. При цьому ворог бив з мінометів та артилерії по більш ніж 15 населених пунктах - Карповичі, Камінь Чернігівської області; Білокопитове, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області та Козача Лопань, Нескучне, Мороховець, Тернова Харківської області.

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На Куп'янському напрямку захисники України тримають оборону. Росіяни вдарили артилерією та мінометами по населених пунктах Дворічна, Західне, Кам'янка, Кислівка, Берестове, Фіголівка Харківської області.

На Лиманському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії на захід від Діброви Луганської області та на схід від Новосадового Донецької області. Завдали авіаударів у районах Невського, Білогорівки Луганської області та Спірного, Федорівки, Веселого Донецької області. Під артилерійські обстріли потрапили понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під вогнем авіації та артилерії противника бійці Сил оборони успішно відбили всі атаки росіян в районі Берховки Донецької області. Ворог вдарив авіацією біля Ступочок та Диліївки, а також від ворожої артилерії постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Дружба, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Керамік, Ластівчине, Авдіївка Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни стримують наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Перемога та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни намагаються не допустити просування українських військ. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового і Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Вільне поле, Мала Токмачка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я Запорізької області; Антонівка, Тягинка, Чорнобаївка, Микільське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У свою чергу Сили оборони України ведуть наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ситуація на фронті щодо сотояння на 15 липня 2023 - дані аналітиків ISW

Експерти Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони проводили 14 липня контрнаступні операції на трьох ділянках лінії фронту, зокрема Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

При цьому українські сили домоглися часткового успіху на напрямку Біла Гора-Андріївка, а також просунулися більш ніж на 1700 метрів на деяких ділянках на Мелітопольському напрямку.

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