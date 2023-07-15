Відзначається, що українські сили просунулися більш ніж на 1700 метрів.

Сили оборони України проводили 14 липня контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії фронту. Українська армія має успіхи на деяких ділянках.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Генштаб України повідомив про продовження наступальних дій українських військ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. При цьому зазначено, що українські сили досягли часткового успіху на напрямку Біла Гора — Андріївка, що на північний захід від Бахмута.

Український заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що українські сили просунулися більш ніж на 1700 метрів на деяких ділянках на Мелітопольському напрямку. Російські блогери стверджували, що українські захисники здійснили локальний прорив російських оборонних рубежів на північ від Приютного, що за 15 км на північний захід від Великої Новосілки.

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Контрнступленіе ВСУ - останні новини

10 червня 2923 року президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ розпочали контрнаступ 2023. Увечері 14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а на Херсонському та Запорізькому напрямках окупанти обороняються.

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