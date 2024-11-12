Сили оборони України уразили склад паливно-мастильних матеріалів на території Бєлгородської області РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що удару було завдано в ніч проти 12 листопада. Результати бойової роботи уточнюються.
"У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу паливно-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб", що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ", – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок роботи українських захисників на ворожому обʼєкті спалахнула пожежа.
"Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал", – наголосили в Генштабі.
Війна в Україні: це варто знати
Російські окупаційні війська переміщують підготовлені раніше штурмові групи на передові позиції у Запорізькій області. Як розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, ворог активізується на кількох напрямках, зокрема на Оріхівському, Времівському та Гуляйпільському. У планах ворога – стерти так званий Роботинський виступ.
Тим часом речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни, схоже, вирішили проблему завантаження "Калібрів" на носії. За його словами, нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто, тому що ворог постійно готується до атак, а також, ймовірно, накопичує ракети.