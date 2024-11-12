Противник намагається прорвати оборону ЗСУ в напрямку Рівнопілля та Великої Новосілки.

На півдні України армія РФ активізується на кількох напрямках, зокрема на Оріхівському, Времівському та Гуляйпільському. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, російські окупанти переміщують підготовлені раніше штурмові групи на передові позиції у Запорізькій області.

Зокрема, на Оріхівському напрямку противник проводить інженерну та повітряну розвідку й підготовку штурмових груп.

"Готуються, аби активізуватися саме на Оріхівському напрямку тому, що у них в планах є стерти так званий Роботинський виступ, - території, які взяли під контроль Сили оборони України під час контрнаступу", - сказав Волошин в етері "Суспільного".

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Він додав, що таким чином ворог хоче вийти на населений пункт Оріхів, звідки можна контролювати логістичні шляхи від Запоріжжя до сходу України.

За його словами, на Гуляйпільському напрямку росіяни також активізуються - в цьому районі проходять важливі логістичні шляхи, які противник хоче взяти під контроль.

"Навіть, якщо ми й втратили дві-три вогневі позиції, українські військові провели стабілізаційні дії - позиції відновлені", - запевняє речник.

На Времівському напрямку противник намагається прорвати оборону ЗСУ на північ - в напрямку Рівнопілля та Великої Новосілки. Там окупанти штурмують позиції Сил оборони малими піхотними групами, які підтримують броньована техніка. Волошин пояснив:

"Проводять штурмові дії, адже біля Великої Новосілки на кордоні сходяться три області - Дніпропетровська, Запорізька і Донецька".

Речник розповів, що ситуація на півдні динамічна та українські військові теж мають певні успіхи. Зокрема, беруть полонених, завдають відчутних ударів противнику.

"Військові Головного управління розвідки та оперативного угрупування військ "Таврія" виявили скупчення військових - псковських десантників в Запорізькій області й був завдаваний ракетний удар. Армія РФ зазнала втрат у живій силі та техніці", - додав військовий.

Війна в Україні - чи буде наступ РФ на півдні

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони півдня Влад Волошин повідомив Reuters, що Росія може розпочати новий наступ на півдні України. Це може статися "з дня на день" - РФ перекидає підготовлені штурмові групи на передові позиції в південній частині Запорізької області. За словами Волошина, наступ може розпочатися найближчим часом - з дня на день. Водночас наразі не зрозуміло, чи буде це великий наступальний порив, чи окремі штурми з боку окупантів. За оцінками розвідки, росіяни планують залучити бронетехніку та значну кількість БпЛА.

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