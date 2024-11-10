Зафіксовано щонайменше 8 вибухів.

Сили оборони не припиняють знищувати військову інфраструктуру окупантів і цієї ночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували склади з боєприпасами у Брянській області РФ.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, під удар потрапили склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління).

"Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа", - зазначають у Генштабі.

Також там додали, що результати ураження уточнюються.

Атаки на Росію - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України вперше атакувало російську флотилію в Каспійському морі.

А 9 листопада дрони СБУ та ССО уразили стратегічний Алексінський хімічний комбінат в Тульській області, що виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

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