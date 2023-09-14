За їхніми даними, наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

У 3-й окремій штурмовій бригаді спростовують заяву про взяття Андріївки, називаючи її передчасною.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі 3-ї ОШБр, де зазначається, що "заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною". За даними бригади, наразі "тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки".

"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація навколо Андріївки

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили Андріївку під Бахмутом та закріплюються на нових позиціях.

Маляр написала, що наразі на Бахмутському напрямку Сили оборони України рухаються вперед. За її словами, на північному фланзі росіяни намагаються відбити втрачені позиції, а на південному ЗСУ успішно просуваються.

Вона також уточнила, що основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки та Кліщіївки.

"І в нас там гарні новини. Андріївка - наша. Закріплюємося на зайнятих позиціях", - додала заступниця міністра оборони.

Проте через деякий час Маляр відредагувала зміст цього повідомлення.

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