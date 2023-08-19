ЗСУ уразили, зокрема дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Сили оборони України завдали нових ударів по російських окупантах, уразивши їхні пункти управління та військову техніку.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, сьогодні вночі, 19 серпня, Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі ще уточнюється.

Протягом минулої доби окупанти завдали три ракетних та 41 авіаційний удар, здійснили 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Унаслідок цих терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Водночас авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників та один удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 36 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас російський агресор атакував українські позиції одразу на кількох напрямках.

Нагадаємо, станом на вчорашній ранок 18 серпня, було ліквідовано вже 256 тис. 510 окупантів. З них близько 460 – протягом попередньої доби.

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