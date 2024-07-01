Сили оборони вдарили по тепловозі, який віз паливо та їхав з Донбасу до Криму.

Підрозділ безпілотників "Роніни" зі складу 56-ї окремої механізованої бригади уразив російський тепловоз з ешелоном палива біля Токмака. Удар свідчить не лише про можливості українських дронів, а й про проблеми у логістиці ворога, повідомляє Defense Express.

Як зазначається, спільнота "Око Гора" проаналізувала геолокацію, де був уражений ешелон і з'ясувала, що удар відбувся вглибину майже 30 кілометрів від лінії боєзіткнення. Однак аналітики стверджують, що в цій ситуації незвичайність полягає не в рекордних показниках дальності польоту дрона, а в тому, що росіяни використовують залізничну лінію за 25 км від бойових дій.

"На цьому місці варто проаналізувати сам характер цілі, по якій було влучання, і тут ми ось що побачимо. На кадрах фігурував двосекційний тепловоз типу 2ТЕ116, котрий має довжину корпусу в 36 метрів та повну масу аж в 276 тонн. Ці габаритні характеристики роблять уражений тепловоз не тільки найбільш незвичайною, але й найбільшою ціллю рашистів, по який поцілив наш FPV-дрон", - йдеться у матеріалі.

Однак наразі невідомо до яких наслідків призвело влучання українських дронів по російському тепловозу. Експерти припустили, що з однаковою ймовірністю ураження могло як не дати жодних наслідків, так і привести до несправності локомотива, що ускладнить подальший рух ешелону з паливом.

Крім того, у матеріалі дійшли до двох висновків:

1. Спроможності Сил оборони збільшились у тій мірі, яка дозволяє влучання по рухомим цілям на дистанції 20-30 кілометрів від лінії фронту. 2. Окупаційна армія активно експлуатує "залізничний коридор" з Донбасу до Криму для забезпечення своєї логістики. Таким чином це автоматично вносить цю магістраль до переліку пріоритетних цілей.

Удари ЗСУ по окупантах - останні новини

Як писав УНІАН, 28 червня в Росії БПЛА атакували нафтобазу в Тамбовській області. На місці виникла сильна пожежа. Місцеві жителі стверджували, що базу атакували три дрони.

За даними українського президента Володимира Зеленського, станом на 24 червня Україна уразила вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів та нафтобаз Росії.

"Для дронів СБУ вже відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою", - наголосив Зеленський.

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