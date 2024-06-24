Президент наголосив на необхідності повернути Україні бойову ініціативу в цій війні.

Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, вітаючи воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з тридцятою річницею ЦСО.

За його словами, це один із найкращих бойових підрозділів України і його результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни. Він зазначив, що українці мають знати і бути вдячними за "мінусування" економічного потенціалу Росії, який працює на війну.

"За удари по російській нафтопереробці. Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою", - наголосив Зеленський. Відео дня

За його словами, все це наближає справедливе для України закінчення цієї війни та відповідальність Росії за все скоєне проти нашої держави і людей.

Зеленський наголосив, що Україна зараз на тому етапі війни , коли треба вистояти проти російських штурмів та не дати ворогу жодного суттєвого здобутку.

"І в Україні потрібна максимальна віддача від кожного підрозділу – потрібен максимально чіткий результат кожного бойового завдання для наших хлопців. Ми можемо й мусимо повернути Україні бойову ініціативу в цій війні. Ми захищаємо свій дім, свою землю, життя українського народу. І обов’язково захистимо", - зазначив він.

Президент України сказав, що з початку повномасштабної війни бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вже отримали 557 державних нагород, 12 спецпризначенців були відзначені званням Герой України. але, на жаль, 7 з них посмертно.

Удари по російських стратегічних об'єктах

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів, скільки нафтових заводів треба знищити, щоб у Росії почалися проблеми. За його словами, Україні вдалось масштабувати процес ударів по російських заводах до корисного нам рівня.

Українським військовим вдалось зачепити до 15% потенціалу РФ з нафтопереробки. Країна-агресор має приблизно до 30 великих таких заводів і до 50 - поменше.

Він зазначив, що деякі нафтопереробні комплекси розташовані за Уральським хребтом. Однак українські війська вже випробували потужний безпілотний комплекс "Сокіл", який може уражати цілі на відстані до 3300 кілометрів.

Як сказав експерт, якщо дрони Сил оборони зможуть перетнути Уральський хребет, то це буде колосальний крок уперед.

Черник підкреслив, що якщо піднімемо коефіцієнт винищення хоча б до 50%, то і на лінії боєзіткнення можуть початися проблеми. Тому що техніку треба заправляти.

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