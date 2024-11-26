Вони не наводять деталей цієї операції.

Сили оборони України завершили зачистку Куп'янська Харківської області від російських окупаційних військ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український аналітичний проєкт DeepState. Вони оновили свою мапу бойових дій. Згідно з даними аналітиків, загарбницька армія Російської Федерації має нові просування на фронті:

"Ворог просунувся біля Новомлинська, Дальнього, Костянтинопольського, а також в Роздольному та Кураховому".

Прорив росіян в Куп'янськ

Нагадаємо, 13 листопада в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про спробу російських загарбників прорвати українську оборону біля міста.

Відео дня

Заявлялося, що українські захисники відбивали чотири хвилі штурмів. Частина окупантів була переодягнена у форму зразка українських Збройних сил.

Тоді DeepState писав, що в лісі підбили один транспортер, другий уразили вже в районі вулиці Некрасова. Півтора десятки загарбників вибігли з нього та розбіглися по місцевим будинкам. Також українські бійці підбили танк та знищили частину ворожого десанту.

Аналітики повідомили, що російське командування вислало підкріплення, однак українські захисники уразили і його.

Вас також можуть зацікавити новини: