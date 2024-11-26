Високоточна зброя у достатній кількості може суттєво вплинути на перелом бойових дій на користь Сил оборони України, заявив комбат.

Відсоток застосування росіянами авіації та ударів КАБами суттєво зменшився після дозвілу партнерів бити по території Російської Федерації західною зброєю. Про це сказав командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади, Юрій Федоренко в ефірі Київ24.

"На поточний момент у зв’язку з застосуванням високоточної зброї, дозволу на її застосування, відсоток авіації, яку задіює противник для ударів керованими авіабомбами дуже суттєво впав і просів. Це значить, що менше КАБів прилітає по українських містах, по українських позиціях. Це дає можливості більш ретельно готувати позиції, облаштовувати, мати менше вогневого впливу по наших місцях, де знаходиться артилерія, де знаходиться інша техніка, яка необхідна нам для оборонних дій", - зазначив Федоренко.

Крім того, за словами військового, Сили оборони змогли взяти під вогневий контроль склади ворога з боєприпасами ближнього базування.

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"Наші безпілотники дальнього радіусу дії плюс високоточна зброя і тепер ворог не може проїхати і згрузити на певній відстані, з якої йому логістично зручно, снаряди. Він вимушений розконцентровувати місця, робити декілька, робити в різних частинах. А це ускладнює логістику, це переростає в час. Чим довше вони підвозять, тим менша кількість пострілів можуть зробить", - прокоментував Федоренко.

За його словами, чим меншу кількість пострілів може зробити ворог, тим більше у нас спроможностей оборонятись. Комбат додав:

"Тому, так, високоточна зброя - це одна з невід’ємних складових, яка в задовільній кількості може суттєво вплинути на перелом бойових дій на користь Сил оборони і посилення оборонних спроможностей нашої держави".

Удари по території РФ - деталі

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада ЗМІ поширили інформацію про скасування заборони для України здійснювати удари ракетами ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території. Водночас зауважувалось, що наразі дозвіл бити є лише по території Курської області, де ЗСУ проводять операцію і утримують частину території.

Разом з тим, 25 листопада в Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів в Брянській, Калузькій і Курській областях Росії. Повідомлялось, що є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області, а результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються.

Також у мережі повідомили, що було атаковано, зокрема, аеродром "Курськ-Східний", який є базовим для 14 винищувального полку РФ. Також під ураження потрапив російському комплексу С-400. Зверталась увага, що на відео з атакою по аеродрому можна побачити "прильоти" щонайменше 5 ракет ATACMS з касетною частиною.

Аналітик Forbes Девід Акс писав, що вночі 25 листопада уражено великий російський аеродром "Халіно", який найближчий до місця Курської битви. Він зазначав, що цілком логічно, що російські ВПС розмістили на цій базі свої основні штурмовики Су-25. За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, унаслідок нальоту аеродром був "потенційно тимчасово виведений з ладу". Акс припустив, що удар по "Халіно" міг вивести з ладу кілька Су-25.

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