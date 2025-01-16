Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Сили оборони України відновили положення біля Успенівки Донецької області. Про це інформує проєкт DeepState.

Тим часом російські окупаційні війська не припиняють тиснути на українських захисників на сході України. Ворог захопив село Нескучне Великоновосілківської громади Донецької області.

Також повідомляється про просування окупантів у регіоні. Зокрема – в Торецьку та Времівці.

Відео дня

"Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів", – заявили у DeepState.

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації станом на цю мить немає.

Карта бойових дій від проєкту DeepState виглядає так:

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 15 січня, станом на 22:00 на передовій відбулося 118 бойових зіткнень із противником. Найбільше – на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 41 штурмову дію противника. Шість атак станом на 22:00 ще тривали.

У проєкті DeepState повідомляли, що армія РФ за останні кілька днів мала успіхи в районі Котлиного на Донеччині. Зазначалося, що ворог має намір обійти Покровськ, з метою його оточення, але найголовнішою проблемою є не це. Більш важливою ціллю для окупантів є логістичні шляхи Сил оборони на тому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: