Більш важливою ціллю для окупантів є логістичні шляхи Сил оборони на тому напрямку.

Російські загарбгники не припиняють здійснювати тиск на Сили оборони в районі Покровська Донецької області. Зокрема, армія РФ за останні кілька днів мала успіхи в районі Котлиного.

Як повідомляє проєкт DeepState, російські загарбники дісталися до дороги та залізниці на південий захід від села і намагаютсья проникнути безпосередньо в населений пункт. Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, докладаючи максимум зусиль, аби дії ворога не мали успіху.

"Відповідні просування вчергове показують намір противника обійти Покровськ, з метою його оточення, але найголовнішою проблемою є не це. Ще більш важливо для кацапів – оволодіти логістикою, і цього вони намагаються досягти, як мінімум, взявши її під вогневий контроль. Для цього противник залучає fpv-дрони, а на сьогоднішній день ще й з оптоволокном, які активно набирають популярність через відсутність впливу РЕБів на них. Моментами в районі фіксується один з найбільш ефективних підрозділів літунів ворога "судоплатов". Ціль – дорога з Павлограда на Покровськ, яка вже перебуває в зоні ризику для пересування", – акцентують автори проєкту.

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Крім того, активність ворожих військ фіксується в напрямку Удачного. Цей населений пкнут може стати "опорним пунктом" окупантів в цьому районі, аби "закріпити свій рух до кордону Донецької області".

Штурмові дії противни здійснює і з населеного пунту Піщане в напрямку Звірового.

Також відбувається закріплення окупантів у селі Шевченкове та насичення його ворожими ресурсами. У DeepState зазначили, що росіяни створюють з цього населеного пункту своєрідний опорний пункт.

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Російські війська зайняли північні околиці Нескучного на Донеччині. Також окупанти тиснуть на західній стороні від цього населеного пункту, повідомляють у DeepState.

Крім того, ворожі групи чисельністю від двох до пʼяти загарбників фіксувалися у Времівці Донецької області.

Тим часом у Покровську було підірвано стратегічну шахту, аби росіяни не пройшли тунелями. Як пише NYT, підірвано найближчий до росіян вихід з шахти, ще два заміновано – можливо їх теж підірвали.

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