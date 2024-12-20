Раніше було вирішено вивести підрозділи Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення.

Інформація про оточення українських військових в районі населеного пункту Успенівка не відповідає дійсності.

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" у Telegram.

В ОСУВ "Хортиця" зауважили, що з посиланням на ресурси порталу DeepState в ЗМІ поширюється інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове.

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"Дана інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем Збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відзначається, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське.

Війна в Україні - що відбувається в районі Успенівки

Раніше моніторинговий проєкт DeepState поширив інформацію, що російські окупанти захопили Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка", з якого встигли вийти не всі українські військові. Було сказано, що росіяни перегруповуються на окупованій ділянці, а також активізувалися на флангах вже нового потенційного "мішка".

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