Офіційних заяв щодо цього наразі немає.

Триває повномасштабна війна РФ проти України. Російські загарбники просунулися в Донецькій області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що ворог захопив населений пункт Невельське. Тривають бої і на північ від Гірника.

"Ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці. Тривають бої північніше Гірника", – йдеться у повідомленні.

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Офіційних заяв щодо цього наразі немає.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби, 7 вересня, станом на 22:00 на передовій відбулося 68 бойових зіткнень із противником, повідомив Генштаб ЗСУ. Половина атак зафіксована на Покровському (44) і Курахівському (42) напрямках.

Тим часом боєць атальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов, який є автором телеграм-каналу "Говорять Снайпер", заявив, що частина українських захисників потрапила в оточення на Донеччині. За його словами, серед них багато поранених.

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