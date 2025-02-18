Сталося це на Луганщині.

Сили оборони України вперше за час російсько-української війни уразили північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан". Про це повідомляє 412 окремий полк безпілотних систем Nemesis у соціальній мережі Facebook.

"Бійці 412 полку NEMESIS на Луганщині уразили рідкісну 170-міліметрову САУ М1978 "Коксан", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним снарядом – 54-60 км.

Швидкість стрільби становить 2 постріли протягом 5 хв, а обслуговують цю машину вісім осіб (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).

При цьому, вперше САУ "Коксан" на озброєнні окупаційної армії РФ була помічена в жовтні 2024 року.

Перше бойове застосування установки зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 років.

САУ "Коксан" у війні РФ проти України

На початку січня в мережу виклали перше відео з самохідною артилерійською установкою М-1978 "Коксан" на фронтах російсько-української війни.

Згодом стало відомо, що Північна Корея планує передати Росії понад 100 артилерійських систем для застосування на фронті проти України.

170-мм гаубиці M1989 Koksan – одна з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі, відома як "гармата чучхе". Ці установки були розроблені для обстрілів столиці Південної Кореї у разі військового конфлікту.

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