САУ КНДР "Коксан"/ колаж УНІАН, скріншот X@clashreport, фото kcna.kp

В мережу виклали перше відео з самохідною артилерійською установкою М-1978 "Коксан" на фронтах російсько-української війни. На нього звернув увагу військово-технічний портал Defense Express

На відео добре видно, що мова йде саме про північнокорейську САУ. "Кім Чен Ин подарував. Корейська артилерія", – говорить голос за кадром. 

Зі свого боку зазначимо, що про передачу Росії самохідних артилерійських установок М-1978 активно говорять вже кілька місяців. 

Раніше в мережу виклали фото, які демонстрували, як північнокорейські "Коксани" транспортують залізницею через територію РФ.

М-1978 "Коксан" – довідка 

"Коксан" є північнокорейською самохідною артилерійською установкою з гарматою калібром 170-мм. 

Дальність стрільби зі звичайним осколково-фугасним снарядом оцінюють у 40 км, а при використанні активно-реактивного снаряда вона збільшується до 60 км. Втім, кількість останніх доволі обмежена. 

Швидкострільність системи оцінюють у 1-2 постріли за п'ять хвилин.

Експерти зазначають, що "Коксан" програє сучасним артилерійським системам (зокрема, PzH 2000) як за дальністю пострілу, так і за швидкострільністю. 

При цьому "Коксан" є абсолютно відкритим та не має броньової рубки, що робить САУ вкрай вразливою до атак з боку M142 HIMARS.  

Артилерія у війні – що цікавого

Нагадаємо, раніше українські військові розповіли про переваги вітчизняної САУ "Богдана". За їх словами, головною перевагою самохідної артилерійської установки є її точність. 

Іншим плюсом є те, що САУ добре проходить навіть  по болоту, а у бойове положення її можна перевести за 5-10 хвилин. Роботу військовим спрошує комп'ютерна система наведення.

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