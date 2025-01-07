Про отримання росіянами М-1978 "Коксан" почали говорити ще у жовтні 2024-го.

В мережу виклали перше відео з самохідною артилерійською установкою М-1978 "Коксан" на фронтах російсько-української війни. На нього звернув увагу військово-технічний портал Defense Express.

На відео добре видно, що мова йде саме про північнокорейську САУ. "Кім Чен Ин подарував. Корейська артилерія", – говорить голос за кадром.

Зі свого боку зазначимо, що про передачу Росії самохідних артилерійських установок М-1978 активно говорять вже кілька місяців.

Раніше в мережу виклали фото, які демонстрували, як північнокорейські "Коксани" транспортують залізницею через територію РФ.

М-1978 "Коксан" – довідка

"Коксан" є північнокорейською самохідною артилерійською установкою з гарматою калібром 170-мм.

Дальність стрільби зі звичайним осколково-фугасним снарядом оцінюють у 40 км, а при використанні активно-реактивного снаряда вона збільшується до 60 км. Втім, кількість останніх доволі обмежена.

Швидкострільність системи оцінюють у 1-2 постріли за п'ять хвилин.

Експерти зазначають, що "Коксан" програє сучасним артилерійським системам (зокрема, PzH 2000) як за дальністю пострілу, так і за швидкострільністю.

При цьому "Коксан" є абсолютно відкритим та не має броньової рубки, що робить САУ вкрай вразливою до атак з боку M142 HIMARS.

Артилерія у війні – що цікавого

Нагадаємо, раніше українські військові розповіли про переваги вітчизняної САУ "Богдана". За їх словами, головною перевагою самохідної артилерійської установки є її точність.

Іншим плюсом є те, що САУ добре проходить навіть по болоту, а у бойове положення її можна перевести за 5-10 хвилин. Роботу військовим спрошує комп'ютерна система наведення.

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