Пхеньян готує нову партію техніки, яка, за даними аналітиків, вже перебуває в дорозі.

Північна Корея планує передати Росії понад 100 артилерійських систем для застосування на фронті. Ці системи спочатку створювалися для знищення військ Південної Кореї, пише The Telegraph.

170-мм гаубиці M1989 Koksan, одна з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі, відомі як "гармати чучхе", були розроблені для обстрілів столиці Південної Кореї у разі військового конфлікту.

Начальник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Пхеньян готується подвоїти кількість артилерійських систем, які вже були перекинуті до прикордонного Курського району. Нові поставки очікуються на тлі повідомлень про перегрупування північнокорейських військ, які були виведені з лінії фронту для відновлення, тоді як незабаром передбачається розгортання додаткових сил.

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За словами генерала Буданова, за останні три місяці Кім Чен Ин передав Росії щонайменше 120 артилерійських систем M1989 Koksan, а також 120 реактивних систем залпового вогню M1991. У розмові з виданням The Warzone він зазначив, що Пхеньян готує нову партію техніки, яка, за даними аналітиків, вже перебуває в дорозі.

M1989 Koksan — це самохідна установка вагою 40 тонн, яка вперше була представлена на військовому параді у 1989 році. Стандартні снаряди цих гармат дозволяють уражати цілі на відстані понад 40 км. Буданов зазначив, що північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яка вже використовується в бойових умовах.

Наприкінці грудня було зафіксовано перевезення потягом щонайменше 10 гаубиць M1989 Koksan до Росії. До 7 січня ці установки, ймовірно, прибули до Курської області, де їх помітили на полі бою. На одному з відео північнокорейський солдат назвав артилерійську систему "подарунком" від Кіма для своїх військових за кордоном.

Бойовий потенціал КНДР

Північна Корея володіє значними запасами артилерії та боєприпасів, які історично накопичувались для ймовірного конфлікту з Південною Кореєю. Наприкінці жовтня КНДР відправила 11 000 військовослужбовців до Росії, щоб підтримати її війська у прикордонному Курському районі після серпневого українського вторгнення.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що Пхеньян готується до подальшого перекидання військ до Росії. За даними американських офіційних осіб, нові підкріплення можуть прибути протягом двох місяців.

Попри підписання угоди про "взаємну військову допомогу" між Москвою та Пхеньяном у червні минулого року, обидві сторони публічно заперечують безпосередню участь північнокорейських військових у війні. Водночас українська сторона повідомила про захоплення двох північнокорейських військовополонених.

За словами речника Сил спеціальних операцій України, північнокорейські війська тимчасово відступили з низки позицій, ймовірно, для перегрупування після значних втрат. Командир із позивним "Пульс" припустив, що ці підрозділи намагаються переглянути свої тактики, доглядають за пораненими або чекають підкріплення.

"Я думаю, що вони скоро повернуться", - зазначив командир, підкреслюючи високу мотивацію північнокорейських солдатів, попри їхні великі втрати. Водночас він додав, що ці війська є легкою мішенню через низьку підготовку до сучасної війни та їхню тактику, схожу на ту, що використовувалася під час Другої світової війни.

За даними західних джерел, у війні Росії проти України було вбито близько 1000 північнокорейських солдатів і поранено ще 3000.

Війська КНДР в Україні - важливі новини

Раніше деякі західні ЗМІ повідомили, що Північна Корея може надіслати додаткові сили на підтримку РФ. Зазначається, що це може статися на тлі великих втрат північнокорейських військ у Курській області.

Водночас Sky News відзначає, що північнокорейські війська могли відступити від лінії фронту. Журналісти вважають, що бійці КНДР або роблять висновки з помилок, допущених під час перших зіткнень із Силами оборони України, або займаються лікуванням поранених, або чекають на підкріплення.

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