Українська авіація завдала п'ять ударів зосередженню особового складу та військової техніки росіян.

Українські військові за минулу добу, 3 квітня, відбили 69 атак російських окупантів. Основні зусилля російські війська зосередили на спробах наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, росіяни завдали три ракетних і 21 авіаційний удар, здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без змін, ознак формувань наступальних угруповань окупантів немає.

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На Куп'янському напрямку росіяни били по населених пунктах Кам'янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Західне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Лиманському напрямку загарбники вели безуспішний наступ в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва і Серебрянського лісництва. Під артилерійський вогонь потрапили Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Веселе, Званівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут, продовжує його штурмувати. Росіяни вели безуспішний наступ поблизу Оріхово-Василівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили тут 32 атаки. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, Васюківка, Оріхове-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Північне, Первомайське та Мар'їнка, успіху не мав. При цьому ворог обстріляв населені пункти Авдіївка, Водяне, Північне, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та перемога Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни в наступ не намагалися йти. Для корекції вогню артилерії застосовував БПЛА. Обстріляли населені пункти Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощує оборону. Окупанти обстріляли населені пункти Ольгівське, Гуляйполе, чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та Херсон.

Водночас українська авіація завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також збили ворожий розвідувальний БПЛА. Також ракетники і артилеристи вразили район зосередження живої сили противника.

Нічна атака росіян на Одесу в ніч на 4 квітня - що відомо

У ніч на вівторок, 4 квітня, росіяни атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Всього армія РФ запустила до 17 пусків ударних БПЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів". Ще один дрон збили в Миколаївській області.

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