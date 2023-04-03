Зокрема, близько 20 атак загарбників було відбито на Бахмутському напрямку.

Протягом поточної доби сили оборони України відбили понад 45 атак російських загарбників. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

У Генштабі зазначають, російські окупанти здійснили сьогодні обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; а також Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка на Донеччині.

Крім того, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Спірне і Роздолівка Донецької області.

При цьому, на Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське.

"Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення", - йдеться у зведенні.

Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Разом із тим, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. В той же час, ворог обстріляв Авдіївку, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам'янське Запорізької області, а також місто Херсон.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 2 квітня, російські загарбники в Україні зазнали провалів на низці напрямків. Як зазначив Генштаб у ранковому зведенні, росіяни понад 70 раз невдало атакували захисників нашої держави на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках.

Своєю чергою, українські військові ліквідували в неділю, 2 квітня, 610 російських окупантів. Загальні втрати Росії в Україні "перескочили" нову психологічну позначку й тепер становлять 175160 мертвих окупантів. Також з початку повномасштабного вторгнення були знищені вже тисячі одиниць різної військової техніки РФ.

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