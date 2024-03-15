Дрони збивали в межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

Російські окупанти в ніч на 15 березня завдали удару по Україні зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-59 і ударними дронами Shahed. Сили ППО збили 27 безпілотників.

"У ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти завдали удару 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківській та Донецькій області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків дронів - Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - рф.)", - йдеться в повідомленні Повітряних сил України.

Зазначається, що до відбиття атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби. Силам ППО вдалося збити 27 дронів у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

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Атака на Україну в ніч на 15 березня - що відомо

Уночі керівник Вінницької ОДА Сергій Борзов заявив, що на Вінниччині одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок влучання безпілотника в житловий будинок.

Потрапляння сталося під час повітряної тривоги, яку було оголошено о 20:30. На місці події велися роботи з розбору завалів, а на місці працювали всі необхідні спецслужби.

Зі свого боку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Київській області, на підступах до Києва працює ППО.

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