Влучання сталося під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 20:30

На Вінниччині одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок влучання безпілотника у житловий будинок. Про це повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Влучання сталося під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 20:30. Наразі на місці події тривають роботи по розбору завалів та працюють відповідні спецслужби.

"Прохання не нехтувати сигнали повітряної тривоги! До відбою всім перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких!", - написав раніше Сергій Борзов.

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Згодом Повітряні сили повідомили, що "шахеди" з Сумщини залітають на Чернігівщину, а також чергова група безпілотників залетіла на Сумщину з Курської області РФ.

Російські атаки на мирне населення - деталі

У ніч на понеділок, 11 березня, Росія атакувала Харків безпілотними літальними апаратами типу "Shahed", повідомляється про влучання.

Мер Харкова Ігор Терехов о 01:43 написав, що по місту знову бʼють "шахедами". В районі щільної житлової забудови "прилетіло" по обʼєкту цивільної інфраструктури.

Російські окупанти в ніч на неділю, 10 березня, запустили по українській території 39 дронів-камікадзе типу Shahed і вдарили по нашій землі чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Уже відомо, що в Одеській і Миколаївській областях є "прильоти".

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