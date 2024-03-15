На думку аналітиків, ворог наразі не може зруйнувати українську оборону.

Російські окупанти залучають до бойових дій на сході України тактичні й оперативні резерви. Таким чином вони хочуть підтримати та наростити темпи наступальних операцій.

Як повідомляє Інституту вивчення війни з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця, військове командування РФ залучає тактичні й оперативні резерви для наступу на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області. Таким чином ворог намагається завадити спробам ЗСУ стабілізувати лінію фронту.

За словами експерта, багато з цих резервів призначені для прориву української оборони, а не підтримки поточних російських наступальних операцій, спрямованих проти стабілізації оборонних позицій України.

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Як розповів Машовець, нещодавно загарбники залучили додаткові підрозділи 3-го армійського корпусу (АК) до бойових дій на південний захід від Бахмута; невстановлений резервний полк 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) і 10-й танковий полк (1-й армійський корпус "ДНР") до бойових дій на південний захід від Донецька; і частини 272-го мотострілецького полку (47-а танкова дивізія, 1-а гвардійська танкова армія) на Лиманському напрямку.

Хоча окупанти усе ще мають резерви для подальшої інтенсифікації наступальних операцій, цього недостатньо для того, щоб зруйнувати українську оборону.

"Російські війська з середини 2022 року намагалися досягти більш ніж поступових незначних тактичних успіхів в Україні. Введення тактичних або навіть обмежених оперативних резервів, саме по собі не змінює російські перспективи оперативно значущих успіхів, оскільки російські війська поки що не продемонстрували здатності здійснювати продумані механізовані маневри, які б дозволили їм швидко захопити значні ділянки території", - йдеться у звіті ISW.

Війна в Україні - останні новини

Екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що може бути далі на фронті і якою "паузою" варто скористатися Збройним силам України.

Якщо повістки почнуть роздавати в кінці березня, то ця нова хвиля "мобіків" на фронті опиниться щонайменше через чотири місяці, тобто приблизно наприкінці липня - у серпні. Дикий зауважив, що в цій паузі – з квітня і до серйозного поповнення у серпні – українські війська могли б переходити до наступу.

За словами військових, російські загарбники не можуть просуватися на Бахмутському напрямку. Також окупанти не шкодують фугасних авіаційних бомб, які скидаються з намаганням влучити в українські позиції.

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