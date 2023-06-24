Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, знищено багато ворожої техніки та озброєння, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітний ракетний комплекс "Стріла", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕБ противника.
Також зазначається, що авіація сил оборони за добу знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.
Втрати окупантів - як відпрацювали ЗСУ сьогодні
Раніше речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що біля Красногорівки ЗСУ відбили кілька позицій, які російські окупанти утримували з 2014 року.
Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", за минулу добу на Херсонщині авіація нзавдала два удари по секторах зосередження живої сили ворога в Херсонському та Каховському районах. В результаті знищено зокрема, дві крупнокаліберні гармати "Гіацинт" та "Мста", а також установки протиповітряної оборони типу "Бук" та човен, переобладнаний під "роботу" диверсійною-розвідувальних груп.