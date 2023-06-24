Сили оборони знищили ворожий ЗРК "Стріла", 12 гармат та дві станції РЕБ.

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, знищено багато ворожої техніки та озброєння, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітний ракетний комплекс "Стріла", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕБ противника.

Також зазначається, що авіація сил оборони за добу знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

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Втрати окупантів - як відпрацювали ЗСУ сьогодні

Раніше речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що біля Красногорівки ЗСУ відбили кілька позицій, які російські окупанти утримували з 2014 року.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", за минулу добу на Херсонщині авіація нзавдала два удари по секторах зосередження живої сили ворога в Херсонському та Каховському районах. В результаті знищено зокрема, дві крупнокаліберні гармати "Гіацинт" та "Мста", а також установки протиповітряної оборони типу "Бук" та човен, переобладнаний під "роботу" диверсійною-розвідувальних груп.

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