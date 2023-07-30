Також було знищено чимало ворожої техніки, в тому числі 14 танків.

За добу Сили оборони України знищили на фронті ще 480 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Так, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 245 тис. 700 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували 480 російських загарбників.

Також було знищено чимало ворожої техніки. Зокрема:

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танків ‒ 4 тис. 205 (+14) од;

бойових броньованих машин ‒ 8 тис. 178 (+11) од;

артилерійських систем – 4 тис. 795 (+9) од;

РСЗВ – 698 (+0) од;

засоби ППО ‒ 459 (+1) од;

літаків – 315 (+0) од, гелікоптерів – 311 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 11 (+4);

крилаті ракети ‒ 1 тис. 347 (+0);

кораблі / катери ‒ 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 275 (+28) од;

спеціальна техніка ‒ 711 (+1).

Авіація ЗСУ реалізувала нові "авіарейди" по позиціям окупантів

Як повідомляв УНІАН, авіація ЗСУ за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Було знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

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