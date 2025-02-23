Українські удари вглиб території Росії дістають на відстань 1700 км.

У 2024 році Україна уразила на російській території 377 об’єктів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на Форумі "Україна. Рік 2025".

Він зазначив, що Сили оборони б'ють по важливих об'єктах на території РФ, у тому числі по нафтопереробних заводах, продукція яких використовується для війни в Україні.

За словами головкома, українські удари вглиб території Росії дістають на відстань 1700 кілометрів. Він наголосив, що у 2024 році наші Сили безпілотних систем провели близько 130 операцій.

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"Загалом за 2024 рік здійснено ураження на російській території 377 об’єктів", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Інші заяви Сирського на форумі "Україна. Рік 2025"

Як повідомляв раніше УНІАН, головнокомандувач Сирський заявив, що Росія досі хоче захопити всю територію України. За його словами, ЗСУ продовжують стримувати ворога, який переважає нас чисельно та за кількістю озброєння та військової техніки.

Також Сирський повідомив, що моральний дух військових на фронті дуже високий. "Мораль наших військових дуже висока. Ми готові захищати нашу країну, наших громадян до кінця. Дякую", - сказав головком. Зал відреагував на ці слова аплодисментами. Сирський наприкінці сказав: "Слава Україні!".

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