Окремо Сирський прокоментував тему вдосконалення системи управління в Збройних силах.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що моральний дух військових на фронті дуже високий.

Про це головком сказав під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", відповідаючи на запитання американських журналістів зі Sky News.

"Мораль наших військових дуже висока. Ми готові захищати нашу країну, наших громадян до кінця. Дякую", - сказав Сирський.

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Зал відреагував на ці слова аплодисментами. Сирський наприкінці сказав: "Слава Україні!".

Окремо Сирський прокоментував тему вдосконалення системи управління в Збройних силах. Він нагадав, що наразі в ЗСУ діє структура оперативно-тактичних угрупувань, але зараз армія переходить на систему корпусів.

"Цей процес вже продовжується. Ми цю тему розпочали у минулому році. Розроблено концепцію реорганізації ЗСУ в умовах війни. Ми розібралися у порахували всі моделі: це корпусна модель, це дивізійна модель. Для нас оптимальна та ефективна саме корпусна модель. Тобто, ми плануємо створити певну кількість корпусів. 5 вже створено, вони показали свою ефективність. Цей процес триває. В короткий термін ми створимо ще певну кількість корпусів шляхом призначення до них найбільш кваліфікованих офіцерів", - сказав Сирський.

Головком додав, що командирами корпусів стануть висококваліфіковані офіцери та комбриги, які показали свою ефективність. Сирський сподівається, що цей процес буде ефективним.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, на тлі новин про переговори Росії та США щодо завершення війни українські воїни заявляють, що Москва повинна вести перемовини "спиною до стіни".

З наближенням третьої річниці війни українські солдати висловлюють невдоволення тим, що їхні союзники розглядають можливість мирних переговорів, вважаючи, що війна програна.

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