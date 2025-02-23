Росія досі хоче захопити всю Україну, - Сирський

Але через три роки повномасштабної російської агресії їхні плани залишаються нереалізованими, додав головком.

На сьогодні кінцевий задум росіян, як і раніше, - захоплення всієї України. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час форуму "Україна. Рік 2025".

За його словами, ЗСУ продовжують стримувати ворога, який переважає нас чисельно та за кількістю озброєння та військової техніки.

"Нагадаю, що сьогодні, як і тоді, кінцевий задум росіян - захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних і південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Щоправда, прагнуть вони до цієї проміжної для них цілі вже не один рік. Але через три роки повномасштабної російської агресії їхні плани залишаються нереалізованими, що не дозволяє російському керівництву оголосити так звану перемогу", - сказав Сирський.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Сирський розповів, що найбільш критичний момент під час оборони Києва був тоді, коли тривали бої за село Мощун на північній околиці столиці. "По-моєму, найбільш критичний момент був, коли тривали бої за Мощун. Це було вночі, коли противник готувався переправити, як мінімум, батальйон, велика кількість техніки була, було зведено п'ять понтонно-мостових переправ через Ірпінь. І противник готувався подолати Ірпінь і перейти до масштабних бойових дій в Мощуні, і він вже тоді мав близько декількох десятків морпіхів і близько 15-20 одиниць БМД, які були на нашій стороні, тобто на нашому - правому березі Мощуна", - заявив Сирський.

Він зауважив, що найгірший сценарій не відбувся в цей момент, росіяни не пішли на переправи.

"Тоді нам вдалося зруйнувати дві переправи, залишалось три. Вони відмовилися від своїх намірів. А потім вже обстановка в наступні дні почала покращуватися. І кінцевим результатом було те, що вони кинули все і втекли з Мощуна", - розповів Сирський.

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